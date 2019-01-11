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FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iş adamları adliyeye sevk edildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan; haklarında FETÖ/PDY’ye ait üniversiteye bağış yaptıkları iddiası bulunan 14 iş insanı adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan; haklarında FETÖ/PDY'ye ait üniversiteye bağış yaptıkları iddiası bulunan 14 iş insanı adliyeye sevk edildi.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ait Orhangazi Üniversite'ne bağış yaptıkları tespit edilen iş insanları hakkında arama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte harekete geçen Bursa KOM ekipleri iş insanlarının adreslerini tespit ederek çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.K, H.Y, S.T, M.K, H,A. B.S, F.M, E.S, O.T, A.K, H.D, H.T, M.R. isimli 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Şahısların savcılık soruşturması devam ediyor.

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