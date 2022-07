Fettah Can bayramda memleketi Bursa'da sahne aldı

Ünlü şarkıcı Fettah Can, Kurban Bayramı'nın ilk akşamı memleketi Bursa'da sahne aldı. Sevilen şarkılarının yanı sıra sevdiği şarkıları da seslendiren Can, Bursalılara bayram hediyesi tadında bir gece yaşattı.

Bursalı sanatçı Fettah Can, bayramda da memleketi Bursa'da sahne alarak dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Can, sık sık kendisini dinlemeye gelen Bursalılar ile sohbet etti. Konserine ‘Sen En Çok Aşksın' şarkısı ile dinleyicileri selamlayan Can, ‘Memleketimde olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Harika bir akşam geçireceğiz. Bu akşam sizin sevdiğiniz, benim de sizin sevdiğinizi bildiğim şarkıları söyleyeceğiz. Sadece kendi yazdığımız şarkılar değil, dinlediğimde keşke bende yazsaydım dediğim şarkıları da seslendireceğiz. İyi seyirler.' diyerek ‘Işıklı Yol' şarkısını seslendirdi.

Şarkı aralarında dinleyicilere şarkıların hikayelerinden bahseden Fettah Can, ‘Siyah İnci' şarkısının hikayesini anlattı. Can; ‘Şarkıyı ilk çıkarttığım zaman pek ilgi görmemişti. Daha sonrasında Youtube'da paylaştım. Kendi kendine parladı şarkı ama ben biliyorum ki hikayemin başladığı yer Bursa'dır. Bu şarkının patlamasının sebebi de Bursa'dır. Yıllar sonra aranjörümüz aynı zamanda şefimiz yeni bir aranjman yaptı, onu çıkarttık. Siz hangi şarkı olduğunu belki biliyorsunuzdur.' diyerek seslendirdi.

Fettah Can; ‘Müzik tarihinde yazılan en iyi şarkılardan biridir. Alper Narman, Sezen Aksu ve bana ait bir şarkıdır. Kendimi ya da şarkıyı kayırmıyorum ama gerçekten çok iyi bir şarkıdır.' diyerek ‘Duvar' şarkısını seslendirdi.

Fettah Can, dillere pelesenk olan ‘Özledim' şarkısını ise şu şekilde anlattı; ‘Bizim ruhumuzun en derinliklerine kadar işlemiş bir şarkı. Sadece bizim ülkemizde değil birkaç ülkede var bu durum. Yazmaya başladığımda da şöyle bir şey söylemiştim ‘Burada yandık', harbiden de yandık.' diyerek ‘Özledim' şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Bursalı sanatçı Fettah Can, hemşehrilerine unutulmaz bir gece yaşattı.