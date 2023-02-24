FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 74 - Letonya: 83

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde ikinci tur I Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, Letonya’ya 83-74’lük skorla mağlup oldu.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci tur I Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, Letonya'ya 83-74'lük skorla mağlup oldu.
Müsabaka öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin hatırasına saygı duruşunda bulunuldu. Milliler FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda Letonya ile oynadığı müsabakasının gelirleri, AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarına bağışlanacak.
Salon: Tofaş
Hakemler: Marius Ciulin, Fernando Calatrava, Martin Horozov
Türkiye: Şehmus Hazer 4, Yiğitcan Saybir 9, Yiğit Arslan 15, Onuralp Bitim 17, Sadık Emir Kabaca 15, Okben Ulubay 2, Furkan Haltalı 2, Berk Uğurlu, Doğuş Özdemiroğlu 2, Ercan Osmani 7, Kenan Sipahi 1
Başantrenör: Hakan Demir
Letonya: Kriss Helmanis, Dailis Bertans 10, Arturs Strautins 10, Artis Ate, Klavs Cavars 6, Aigars Skele 8, Andrejs Grazulis 7, Martins Laksa 5, Marcis Steinbergs 3, Anzejs Pasecniks 9, Toms Leimanis 11, Arturs Zagars 14
Başantrenör: Luca Banchi
1. Periyot: 23-26 (Letonya lehine)
Devre: 46-49 (Letonya lehine)
3. Periyot: 70 -53 (Letonya lehine)