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Filistinli dansçı baygınlık geçirdi

Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri’ne Filistin’den katılan halk dansçıları grubundan bir kişi baygınlık geçirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri'ne Filistin'den katılan halk dansçıları grubundan bir kişi baygınlık geçirdi.


İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde Hıdırıllez Şenlikleri coşkuyla kutlanıyor. Filistin'den şenliklere katılan halk dansçıları programa renk kattı. Dansçılardan biri ise gösteri öncesi baygınlık geçirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından dansçı İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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