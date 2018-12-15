Filistinli Mattar ve İnegöllü Baktimur'dan 'barış' sergisi

Filistinli Ressam Malak Mattar ile İnegöllü Tolga Baktimur'un büyük emekler ile hazırladıkları 'barış' adlı resim sergisi, izlenime sunuldu.

İnegöl Kent Müzesi, bugün özel bir serginin açılışına ev sahipliği yaptı. İlk olarak 13 yaşındayken Gazze'ye düzenlenen 51 günlük İsrail askeri saldırısı sırasında resim yapmaya başlayan ve bugün Türkiye'de hem yaşamını hem eğitimini sürdüren Filistinli Ressam Malak Mattar ile İnegöllü Tolga Baktimur'un çalışmalarından oluşan 'barış' isimli resim sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışına, Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sergide her iki sanatçıya ait 12'şer eserden toplam 24 adet eser sergilenirken, Tolga Baktimur'a ait çalışmalarda; akrilik su bazlı boyalar ile serbest boyutlu kübizm çalışmalar yer alıyor. Bu eserler ünlü ressam Pablo Picasso önderliğinde gelişen nesne yüzeylerinin ardına bakarak konuyu aynı anda değişik açılardan sunabilecek geometrik şekilleri vurgulayan bir sanat akımı.

Filistin'de dünyaya gelen Malak Mattar, İsrail işgalinin kısıtlamaları nedeniyle Gazze'yi terk etmeyerek işgal altında yaptığı resimlerini sosyal medya üzerinden dünyaya gösterdi. 14. doğum gününde yerel sergilerde satılık resimlerini sunmaya başladı. Mattar'ın çalışmaları hızla Filistin'in ötesindeki galerilerden ilgi almaya başladı.

Serginin açılış töreninde, iki genç ressam Mattar ve Baktimur kısa birer selamlama konuşması yaptı. Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Bugün yaptığımız çalışma da bunlardan biri. Bu müze içerisinde gerçekten farklı bir hava ve ruh olduğunu da görüyorum. Bu etkinliklerin burada yapılmasının da ayrı bir zenginlik ve güzellik olduğunu düşünüyorum. Melek kardeşimiz Filistin menşeli olduğu için o konuya da bir başlık açmak gerekiyor. Orada yaşanan zulmü hiçbir Müslümanın, hiçbir barışseverin, huzuru destekleyen insanın kabul etmeyeceği bir ortam yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla Filistin'in de Kudüs'ün de bizim kırmızı çizgimiz olduğunu ben buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabi bu topraklar bildiğiniz gibi Hz. Ömer'in emaneti, Selahaddin Eyyübi'nin rüyası ve Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası, Abdülhamit Han'ın da davası olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ben sergide emeği geçen iki kardeşimizi de kutluyorum. Çok daha başarılı olmalarını yüce Allah'tan diliyorum. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra ressamlar sergilenen eserlerini konuklarına hikayeleriyle birlikte anlattı.