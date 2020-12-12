Filme uyarlanan etkileyici kitaplar

Milyonlarca kitabı bulabileceğiniz bkmkitap.com adresinde, filmlere uyarlanan en iyi onlarca kitap okurların beğenisine sunuldu. BKM Kitap İçerik Editörü Esin Bahtiyar, “BKM Kitap ailesi olarak tüm kitapseverlere güncel olarak kitaplar hakkında bloglar yazıyor ve beğenecekleri kitapları özenle seçiyoruz. Malum evlerimizde geçirdiğimiz bu dönemde kitapların yanı sıra dizi ve filmler de epey rağbet görüyor. İzleyeceği filmi seçmekte zorlanan sinema tutkunlarına özel bir seçki hazırladık ve 'filmlere uyarlanan kitaplar' kategorisini oluşturduk. Okudukları kitapları beyaz perdede görmek isteyenler veya etkilendikleri filmlerin kitabını okuyarak kütüphanesine eklemek isteyenler olacak düşüncesiyle kitapların ne büyük kaynak ve başyapıt olduklarını tekrar hatırlatmak istedik. Daha fazla seçki kitaplar ve blog yazıları için tüm sinema ve kitap severleri bkmkitap.com adresine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

O kitaplardan bazıları ise şöyle sılandı;

"Bülbülü Öldürmek - Harper Lee, Küçük Kadınlar - Louisa May Alcott, Oz Büyücüsü - L. Frank Baum, Renklerden Moru - Alice Walker, Çizgili Pijamalı Çocuk - John Boyne, Guguk Kuşu - Ken Kesey, Da Vinci Şifresi - Dan Brown, Aynı Yıldızın Altında - John Green, Uçurtma Avcısı - Khaled Hosseini ve Büyük Umutlar - Charles Dickens."