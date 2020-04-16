Filyasyon ekiplerince temas zincirleri taranıyor

Bursa'da koronavirüs ile mücadelede vakaların takibini sağlayabilmek için oluşturulan 502 kişilik filyasyon ekibi çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele dahilinde çeşitli tedbirler alınırken, Bursa'da sağlık çalışanlarından oluşturulan filyasyon ekipleri tıpkı bir dedektif gibi çalışıyor. İlk aşamada gerekli kişisel koruyucu tedbirlerini alan sağlık ekipleri, önceden tespit edilen olası vakalara ulaşarak, kişilere adreslerinde sağlık taraması yapıyor. Ardından söz konusu kişilerin yakın temas kurduğu insanların listesini çıkartarak, izolasyonda kalmasını sağlıyor.

Filyasyonun, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin taranması işlemi olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, filyasyon çalışmaları ile kesin veya muhtemel COVID-19enfeksiyonu olan bir kişi ile korunma tedbirleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişilerin tespit edildiğini belirtti. Bunun için kesin teşhis konulmuş Covid-19 enfeksiyonu geçiren hasta ile hekimi aracılığıyla bağlantıya geçildiğini ya da yakınlarından bilgi alındığını ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmede çok önemlidir. Hastanın şikâyetlerinin ortaya çıkmasından 2 gün önceye kadar yakın temas ettiği kişiler belirlenmekte, bu kişiler 14 gün evde izole edilmesi sağlanmaktadır. Bu süreci nasıl geçirmeleri gerektiği, hangi durumlarda hangi yolla hastaneye gidecekleri, bu kurallara uymazlarsa karşılaşacakları yasal yaptırımları içeren ONAM formları kendilerine evlerinde imzalatılmaktadır. Bilgilerin Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne kayıt edilmesinin ardından temaslı kişiler,14 gün boyunca aile hekimlerince kişiler takip edilmektedir” dedi.

Bursa'da sağlık çalışanlarından oluşturulan 502 kişilik filyasyon ekibinin görev yaptığı bilgisini veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, filyasyon ekiplerince takibi yapılan toplam 14 bin 145 kişi olduğunu söyledi. Evde takibi yapılan hastaların ev halkına bulaşma riskini önlemek için mümkünse farklı bir odada diğer kişilerden en az bir buçuk metre uzakta olması ve tıbbî maske takması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Kaşıkcı, sözlerin şu şekilde devam etti:

“Bunun dışından eve kesinlikle ziyaretçi kabul edilmemelidir. Temaslı kişiler eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı, giydiği kıyafetler ve çarşaf, nevresim gibi tekstil ürünleri 60-90 derece arasında normal deterjan ile yıkanmalıdır. Ayrıca varsa ayrı bir tuvalet kullanılmalı yoksa her tuvalet sonrası uygun bir temizlik ajanı İle temizlik yapılmalıdır”.