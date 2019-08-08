Fındıkçı ve Aydın Karacabey Belediyespor'da

Karacabey Belediyespor, Bucaspor'dan sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın ve orta saha oyuncusu Saruhan Fındıkçı'yı kadrosuna dâhil etti.

İmza töreninde, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ve yöneticiler hazır bulundu. Oğuz Aydın ve Saruhan Fındıkçı'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak imza töreninde yaptığı konuşmada, "Eksik gördüğümüz bölgelere transfer yaparak güçlü bir kadro oluşturuyoruz. Futbolcularımız Oğuz Aydın ve Saruhan Fındıkçı kulübümüze hayırlı olsun. Çalışmalarımıza kulüp tesislerinde aralıksız olarak devam ediyoruz" dedi.

Bucaspor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki Oğuz Aydın, geçen sezon Bucaspor formasıyla çıktığı 30 maçta 5 gol atarken 4'te asist yaptı. 22 yaşında olan Saruhan Fındıkçı ise, Trabzonspor alt yapısından yetişirken, sonrasında 1461 Trabzon ve Bucaspor formalarını giydi. Fıstıkçı, geçen sezon Bucaspor formasıyla çıktığı 26 maçta 2 gol attı.