Finlandiyalı iş heyetinin Yeşim ilgisi

Türkiye temasları çerçevesinde Bursa'da da tekstil ve hazır giyim iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Finlandiya iş delegasyonu, UİB'deki programın ardından Yeşim Grup Bursa Fabrikası'na geçerek düzenlenen toplantı ve teknik gezi ile Yeşim'in sürdürülebilir üretim yaklaşımları ve arıtma tesisi hakkında bilgi aldı.

Finlandiya Kalkınma, İş Birliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari, Türkiye ile Finlandiya arasında Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu imzalanması vesilesiyle 6 - 8 Haziran 2022 tarihleri arasında kendisine eşlik eden iş delegasyonu ile birlikte Türkiye'ye ziyarette bulundu. İş delegasyonu 8 Haziran 2022 Çarşamba günü Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde UTİB ve UHKİB Yönetim Kurulu ve her iki Birlik'e üye firma temsilcileriyle görüşmek üzere bir araya geldi. UİB'deki programda Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya ile de görüşen Finlandiya heyeti, Bursa temasları çerçevesinde Yeşim Grup Bursa Fabrikası'na tanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret programında sürdürülebilir tekstil ve döngüsel ekonomi alanlarında faaliyet gösteren sektör firmalarını bir araya getirerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerle Ar-Ge ve inovasyon iş birliğinin gelişmesi, sektörel uzmanlık deneyimlerinin paylaşılması ve bilgi alışverişinin artması hedeflendi.

Yeşim Grup Kumaş Operasyonları VP Kerim Bayram, Ür-Ge Müdürü Fahri Yibar, Ar-Ge Müdürü Filiz Emiroğlu, Çevre ve Enerji Müdürü Semih Tekay, Tasarım Müdürü Nergis Melek Akıncı ve Spor Giyim Nike Kumaş Geliştirme Müdürü Enis Kızılay'ın katıldığı toplantıda yapılan firma tanıtım sunumunun ardından soru cevap bölümüne geçildi. Gerçekleştirilen bilgi alışverişi sonrası Finlandiyalı heyet Yeşim'im üretim alanlarını ve arıtma tesisini gezerek incelemelerde bulunuldu. Program, günün anısına gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.