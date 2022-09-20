Fırtınada iskeleden denize düşen yaşlı adam için seferber oldular

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli rüzgarda iskeleden denize düşen yaşlı adam için vatandaşlar seferber oldu.

Gemlik iskelesinde balık tutan vatandaşlar denizde bir adamın yüzdüğünü zannettiler. Ancak su üstünde yüz üstü duran adamın ayağında ayakkabı olduğunu fark edince seferber oldular.

Yaşlı adamı kurtarmak için bölgede bulunan 2 vatandaş denize atlarken, boğulmak üzere olan adamın kafasını su üzerinde tutmak için çaba sarf ettiler. İlk olarak vatandaşlar, sonrasında da itfaiye ekipleri, adamı denizden çıkarmak isterken zor anlar yaşadı. Sudan çıkarılınca ilk müdahalesi ve kalp masajı yapılan yaşlı adam, 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın kimliği ile alakalı araştırma sürüyor.