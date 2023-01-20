Fiyatını sabitleyen marketlere bir destek daha

Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılayan gıda grubu olma hedefiyle Yörsan'ı bünyesine katarak Burdan markasıyla sektöre güçlü bir giriş yapan Matlı Süt, marketlerdeki Burdan ürün çeşitlerinde fiyat sabitlemesi yapan zincir marketleri destekleme kararı aldı.

Yarım asrı aşkın tecrübesiyle tarım ve gıda sektörünün öncü markası Matlı Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş., tüketicilerin satın alma gücünü korumak için fiyat sabitlemesi yapan zincir marketleri destekleyecek. Günlük çiğ süt işleme kapasitesi ve en geniş tedarik zinciri yönetimine sahip yapısı ile Türkiye'nin sütü en iyi bilen üreticilerinden biri olan Matlı Süt; Burdan markasıyla marketlerde yer alan ürün kategorilerindedestekkararı aldı.

Burdan markalı ürünlerde destek kararı

Matlı Süt ve Süt Ürünleri San Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, üretici ve tüketicilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Matlı Grubu olarak kuruldukları günden bu yana en kaliteli ve en sağlıklı ürünleri uygun fiyatla tüketicilere sunmayı temel ilke edindiklerini kaydeden Özer Matlı, “Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle Matlı Grubu çatısı altında yer alan Burdan markalı ürün çeşitlerinde fiyat sabitlemesi yapan zincir marketleri destekleme kararı aldık. Mevcut koşullar imkân sağladığı sürece desteğimizi sürdüreceğiz. Böylece hem tüketicilerimizin alım gücünü desteklemeyi hem de enflasyonla mücadele ederek ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaliteli ürün ve uygun fiyat politikası ile tüketicilerimizle buluşmaya, Türkiye'nin protein ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.