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Forklift ile paletlerin arasında kalan işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sunta fabrikasında forklift ile paletlerin arasında sıkışan işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta fabrikasında forklift ile paletlerin arasında sıkışan işçi yaralandı.


Olay OSB'de bulunan bir sunta fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Yahya O. (43), iddiaya göre arkasından geri geri gelen forklift ile paletlerin arasında kaldı. Neye uğradığını şaşıran işçinin yardımına olayı gören mesai arkadaşları yetişti. Acılar içerisinde kalan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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