Forklift sepetinden düşen işçi 9 gün direnebildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde forklift sepetinin yan dönmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan Mehmet Sarıdaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 3 Kasım tarihinde otomotiv yan sanayi üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Taşeron firmada çalışan Mehmet Sarıdaş (60) ve Enes Talha Coşar (21), çelik konstrüksiyon inşaat işi için sepetli araçla yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıktıkları esnâda henüz belirlenemeyen bir sebeple sepet yan yatınca beton zemine düştü. 3 metre yükseklikten düşen ve yaralanan iki işçi için olay yerine ambulans çağrıldı. Mehmet Sarıdaş ve Enes Talha Coşar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ve yolda kalbi duran Mehmet Sarıdaş'ın burada doktorların müdahalesi ile kalbi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Mehmet Sarıdaş beyin kanaması teşhisi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, bacağı kırıldığı tespit edilen Enes Talha Coşar Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ölüm kalım mücadelesi 9 gün sürdü

Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 60 yaşındaki Mehmet Sarıdaş, 9 günün ardından dün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarıdaş'ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.