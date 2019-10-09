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Foto Fest'te portfolyo değerlendirmelerine ilgi büyük

Uluslararası Fotoğraf Festivali’nde, Bursalı fotoğraf tutkunlarını projelerini usta isimlerle paylaştı.

Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde, Bursalı fotoğraf tutkunlarını projelerini usta isimlerle paylaştı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından organize edilen, BUFSAD destekleriyle ‘Hava, su, toprak... Doğaya dönüş' temasıyla gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivalinde portfolyo değerlendirmelerine fotoğraf tutkunları ilgi gösterdi. Çektikleri fotoğraf karelerini usta fotoğrafçılara göstererek tecrübeleri birinci ağızdan dinleyen Bursalı fotoğrafseverler ayrıca projeleri hakkında da fikir alışverişinde bulundu.


Portfolyo değerlendirmelerine Abit Kullebi, Emerson Murakami (Brezilya), Gürsel Egemen Ergin, Igor Mukhin (Rusya), Mehran Cheraghchi Bazar (İran), Önder Turacı, Mustafa Bilge Satkın, Nihal Gündüz, Park Jongwoo (Güney Kore), Süha Derbent, Svetlana Yerkovich (Rusya) ve Tansu Gürpınar fotoğraf meraklılarının çalışmalarını yakından inceleyerek görüşlerini iletti

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