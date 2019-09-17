Foto yaşlanmaya dikkat

Özel Hayat Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, sonbaharda cilt ve deri bakımı hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Yılmaz, yaz dönemi yoğun güneş ışınlarına maruz kalan deride foto hasarlanmanın oluştuğuna dikkat çekti.

Güneşten deriye ulaşan ultraviyole ışınlarının ciltte hem görünür hem de hücre boyutunda hasar oluşturduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Mediha Yılmaz, “Ultraviyole ışınları lekelenmeye ve deri kuruluğuna sebep olurken, hücrevî boyutta deriye esnekliğini veren kolajen miktarında, kök hücre dediğimiz fibroblastlarda ve deri altı dokuya dolgunluk veren hyaluronik asit miktarında azalma olur. Bu değişiklikler derinin yaşlanmasına sebebiyet verir, buna foto yaşlanma denir. Yaşa bağlı kronolojik yaşlanma genetik yapı ile ilişkilidir ve engellenemez. Ancak foto yaşlanma tedbir alınabilirse engellenebilir ve geciktirebilir” dedi.

"Öncelikle güneşten korunmak gerekiyor"

Foto yaşlanmanın engellenmesi için öncelikle güneşten korunmak gerektiğini ifade eden Dr. Yılmaz, “Özellikle yüz bölgesi yaşlanma etkilerinin çok görüldüğü yerdir. Yıl boyu güneşe maruz kaldığı için mutlaka güneş koruyucu krem kullanılarak korunmalıdır. Oluşmuş foto hasarlanma için neler yapılabilir? Günlük cilt bakımının bir parçası olan uygun nemlendirici kullanılması önemlidir” diye konuştu.

Sonbahar ve kış döneminde kullanılan nemlendiricilerin içinde bulunabilecek bazı maddelerin deride oluşan ultroviyole hasarı önlemede yardımcı olabildiğine işaret eden Yılmaz, “Meyve asitleri, deri üst tabakasını soyarak deri hücrelerinin çoğalmasını uyarırlar. Derideki ince çizgilerde ve lekelenmede azalma yanında gergin ve parlak bir görünüm sağlar. Meyve asitli nemlendiriciler kullanırken gündüz güneş koruyucu krem uygulanmalıdır. Hassas cildi olan kişiler meyve asitli nemlendirici kullanmamalı veya içinde düşük konsantrasyonda meyve asidi bulunan nemlendiriciler kullanmalıdır” şeklinde konuştu.

Nemlendiriciyi yarım saat önce sürün

Antioksidanların da ultraviyoleye bağlı hücre hasarını engelleyebildiğini kaydeden Dr. Mediha Yılmaz, “Vitamin C, vitamin E ve koenzim Q10 bilinen antioksidanlardır. Vitamin C antioksidan etkisinin dışında kollajen sentezini artırarak kırışıklık oluşumunu önleyici özellik de gösterir. Soğuk havalarda su içeriği fazla olan ürünler sürülüp; hemen soğuk havaya çıkılırsa soğukta kuruyan su içeriği deri kuruluğunu artıracaktır. Soğuk, kuru ve rüzgarlı havalarda nemlendiriciler dışarı çıkmadan 20-30 dakika önce uygulanmalı, yağlı kremler tercih edilmelidir” dedi.

Peeling için tam zamanı

Sonbahar aylarının kimyasal peeling uygulamasına başlamak için uygun aylar olduğunun altını çizen Mediha Yılmaz, “Kimyasal peeling, kimyevî ajanlarla uygulanan derinin üst tabakalarının hasarlandırılması işlemidir. Hasarlanma sonucunda oluşan yara iyileşme sürecinde ince deri çizgileri azalır, lekeler kaybolur, güneş hasarına bağlı oluşan kalınlaşmalar giderilir. Dermaterapi ve kimyasal peeling kombine edilerek daha etkili sonuçlar elde edilebilir” ifadelerini kullandı.