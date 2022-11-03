Fotoğraf Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenen ‘Bursa'nın Lezzetleri ve Bursa Gastronomi Festivali' temalı Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nda derece elde eden fotoğrafçılar ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile ilkini ‘Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ve İpek' temasıyla gerçekleştirdiği Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nun ikincisi, bu sene ‘Bursa'nın Lezzetleri ve Bursa Gastronomi Festivali' temasıyla yapıldı.

Bursa'nın tanıtımına katkı sağlamak ve şehrin lezzetlerini ön plana çıkarmak, yerel mutfak kültürüyle lezzetlerinin sanatçılar tarafından fotoğraflanmasına imkan tanımak amacıyla düzenlenen maraton, 22-25 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 182 fotoğrafçının katıldığı maratonda kazanan eserler; Ahmet Bayhan, Doç.Dr. Nezaket Tekin, Serpil Savaş ve Fahrettin Beceren ile Hakan Aydın, Mehmet Ateş, Murat Pulat ve Özcan Şimşek'ten oluşan jüri üyeleri tarafından titiz inceleme sonucunda belirlendi. Değerlendirme neticesinde ‘Cantık' fotoğrafıyla Halit Bozkuş birinci, ‘Köfte' fotoğrafıyla Merve Ergin ikinci, ‘Meyve zamanı' fotoğrafıyla İffet Karaca üçüncü seçildi. Ayşe Ayna ‘Şıra', Gürsel Egemen Ergin ‘Köfteci7', Şevki Karaca da ‘Deveci Armudu' fotoğrafıyla mansiyona değer görüldü. ‘Küçük Saray Pideli Köfte' fotoğrafıyla Ahmet Turan ‘Kurum Özel Ödülü'ne, ‘Nektarin Hasadı' fotoğrafıyla Orhan Akça da ‘Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ulusal Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'na katılan fotoğraflar arasında sergilenmeye değer görülen eserler, Cemal Nadir Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile beraber BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Çin Halk Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Nejat Yahya ve fotoğraf tutkunlarının katıldığı sergi öncesinde, yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. Maratonda, birinciye TFSF altın madalya ve 12 bin 500 TL, ikinciye TFSF gümüş madalya ve 10 bin TL, üçüncüye ise TFSF bronz madalya ve 7500 TL para ödülü verildi. Mansiyona değer görülen eserlerin sahiplerine 3000'er TL ve jüri özel ödülüne değer görülen eserlerin sahiplerine de 2000'er TL'lik para ödülü teslim edildi.

Sergi açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi ve doğal güzelliklere sahip eşsiz bir şehir olduğunu söyledi. Bu değerleri tiyatrodan fotoğrafa, spordan altyapıya kadar birçok farklı alandaki çalışmalarla geleceğe taşımak gerektiğini belirten Başkan Aktaş, “Bu şehirde yaşayan herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Hepimiz bu sorumlulukları yerine getirirsek, şehrimizi geleceğe daha sağlıklı taşıyabiliriz. BUFSAD da ‘gönüllülük esasıyla' şehirde bellek oluşturmak için çalışmalar yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler de bu bilinci oluşturmak adına, çocuklarımıza yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Bursa'da bu açıdan ciddi bir altyapı oluştu. Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nun ilkini geçtiğimiz yıl ‘Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ve İpek' temasıyla gerçekleştirdik. Güzel geri dönüşler aldık. Maratonu'nun ikincisini ise ‘Bursa'nın Lezzetleri ve Bursa Gastronomi Festivali' temasıyla yaptık. Ekim ayının son haftasında Bursa'nın ilk gastronomi Festivali'ni düzenledik. Bir gastronomi şehri için bu festival çok daha önceden başlatılmalıydı. Ama seneye ikincisi, kesinlikle daha heyecan verici olacaktır. 10 binlerce Bursalının katıldığı festivalimiz, damaklarda unutulmaz tatlar, hafızalarda keyifli anlar bıraktı” dedi.

Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa'nın tescilli lezzetlerinin ‘3 gün süren' İpeksi Lezzetler Gastronomi Festivali'nde vitrine çıktığını anlatan Başkan Aktaş, “Festival çerçevesinde Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nu gastronomi temasıyla hazırladık. İşbirliği ve desteklerinden dolayı BUFSAD'a, TFSF'ye ve emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Yarışmamıza katılanlara şükranlarımı sunuyor, ödül almaya hak kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, ‘Bursa'nın fotoğrafın başkenti olması konusunda' gönüllülük esasıyla çalıştıklarını dile getirdi. Bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın her zaman desteğini gördüklerini söyleyen Savaş, Bursa Fotoğrafçılar Maratonu'nun düzenlenmesinde katkıları olan Başkan Alinur Aktaş'a arkadaşları adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından; sergilemeye değer görülen fotoğraf kareleri, Bursalıların izlenimine sunuldu.