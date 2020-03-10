Fotoğrafçılığa büyük ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliği ile düzenlenen ve dört hafta sürecek Temel Fotoğrafçılık Atölyesi, Görükle Gençlik Merkezi'nde devam ediyor.

Online kayıt alınarak yapılan başvurular ile başlayan programda dört hafta boyunca Temel Fotoğrafçılık Eğitimi, Makine Kullanma becerileri ve geliştirmeye yönelik eğitimler veriliyor. Eğitimler, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat: 19:00 - 21:00 arasında Görükle Gençlik Merkezinde gerçekleşiyor. İlk uygulama dersi Kültür Parkta yapılırken, atölyenin ikinci uygulama dersi ise İznik ilçesinde gerçekleştirilecek.