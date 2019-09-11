İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fotokapanla zehir tacirlerini yakaladılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri, ormanlık alanda 48 kök kenevir ele geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri, ormanlık alanda 48 kök kenevir ele geçirdi. Fotokapan sayesinde tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Kurşunlu Mahallesi'nde barajı civarındaki ormanlık alanda inceleme yapan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanın bir bölümünde kenevir yetiştirildiğini belirledi. Bölgeye fotokapan sistemi kuran ekipler, H.G. ve İ.D. isimli 2 şahsın düzenli olarak kenevirlere bakım yapmak için geldiğini belirledi. Gelen iki şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekipler 48 kök kenevire el koydu. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.