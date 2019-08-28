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Fransa yolcusu Ertuğrul vedâ turuna çıktı

Fransa 2.

Futbol Ligi ekibi Le Havre'ye transfer olan Bursaspor'un millî oyuncusu Ertuğrul Ersoy, vedâ için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.


Başkan Alinur Aktaş, Futbol Ligi ekibi Le Havre'ye transfer olan Bursaspor'un millî oyuncusu Ertuğrul Ersoy'u ağırladı. Bugüne kadar Bursaspor'a verdiği emekler için genç sporcuya teşekkür eden Başkan Aktaş, “Kendisi bu şehrin yetiştirdiği, Bursaspor'a güzel hizmetler etmiş, canla başla çalışmış bir kardeşimiz. Şu ân itibariyle Fransa'nın Le Havre takımıyla anlaştı. 2019 2020 sezonunda orası için ter dökecek. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Bursa'nın evladı olarak, inşallah formasını en güzel şekilde terletip gururumuz olacak. Biz de kendisini yakinen takip edeceğiz. İnanıyor ve ümit ediyorum ki millî takımda da önemli katkıları olacak. Bu transferin kendisine, âilesine ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu transferden Bursaspor da kazançlı çıkmıştır. Ben Ertuğrul'un başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.


Artık Fransız Kulübü için ter dökecek olan Ertuğrul Ersoy da Bursaspor'da kaptanlık yaptığı dönemde Başkan Aktaş'ın, başkandan ziyade bir abi gibi olduğunu belirterek, vedâ ziyaretlerine Başkan Aktaş'tan başladığını söyledi. Başkan Aktaş'ın, sıkıntılı dönemlerde her zaman arkalarında durduğunu ve destek verdiğini ifade eden Ersoy, Fransa'da Bursa'yı en güzel şekilde temsil edeceğini vurguladı.

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