Fren balataları hayati önem taşıyor

Koçaslanlar Motorlu Araçlar'ın Servis Müdürü Ercan Şahinkaya, fren balatası ve fren bakımlarının orijinal yedek parçalar ile yetkili servislerde yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Araçlarda bulunan fren sisteminden ve fren balatalarının bu sistemdeki rolü hakkında konuşan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Servis Müdürü Ercan Şahinkaya, “Söz konusu can güvenliği olduğunda, otomobiller ve tüm araçların en önemli mekanizmalarının başında fren sistemi gelmektedir. Fren balataları ise, fren sisteminin en önemli parçalarından biridir. Fren sistemi, yapısı itibarı ile hareket halindeki aracın yavaşlamasını sağlayan, fren pedalı aracılığıyla kuvveti tekerlek sistemindeki balatalara ileten bir yapıdır. Fren balatası ise bu sistemde pedala basıldığında diske veya kampanaya sürtünerek aracın yavaşlamasını sağlayan bir parça görevini görmekte. Araçta frenleme sistemi devreye girdiği zaman yani fren pedalına basıp frenleme yapıldığı zaman, fren balatası ile fren diski arasındaki bulunan fren balatası plakasına bastırılır. Fren balatası plakası ve alt tabaka arasında bulunan çok ince sadece birkaç mikrometre kalınlığına sahip yapışkan bir tabaka bulunmaktadır. Bu plaka ve ara tabaka sayesinde sürtünme malzemeleri arasındaki güvenlik sınırını oluşturmaktadır” dedi.

Fren balatası ve fren bakımlarının orijinal yedek parçalar ile yetkili servislerde yapılması gerektiğinin altını çizen Şahinkaya, “Fren balatasının ömrünü belirleyen birçok özellik bulunmaktadır. Bunların başında fren balatası modelleri, fren balatasının yapısı ve aracın kullanılma şeklidir. Fren balatasının ömrüne bir ortalama ile belirtmek gerekirse, ortalama olarak 20 bin ile 40 bin kilometre arasında bir ömür biçebiliriz. Orijinal yedek parça kullanımı ve aracınıza yapılacak olan onarım hizmetinin yetkili servislerde yapılması, hem aracınızın uzun ömürlülüğü hem de sizlerin güvenliği için en önemli unsurlardan biridir” diye konuştu.