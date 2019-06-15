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Freni boşalan traktör 2 yaşındaki çocuğa çarptı

Bursa’nın İznik ilçesinde park halindeyken freni boşalan traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde park halindeyken freni boşalan traktörün çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaralandı.


Olay, saat 19.00'da İznik ilçesine bağlı Elbeyli köyünde meydana geldi. İbrahim Ar, kullandığı 16 H 1297 plakalı traktörü evinin olduğu alana park etti. Dakikalar sonra freni boşalan traktör yan evin bahçe duvarını aşıp oyun oynayan Alperen Koca'ya çarptı. 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği küçük çocuk, Bursa'ya sevkedildi. Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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