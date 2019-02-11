Freni patlayan kamyon yatak odasına daldı

Bursa'da freni boşalan kamyon önündeki araca çarparak eve daldı. Faciadan dönülen kazada, salonda çay içen ev sahibi yatak odasında kamyonu görünce gözlerine inanamadı.

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Elmalıpınar Caddesinde seyir halindeki freni patlayan 35 AG 4784 plakası kamyon önce bir araca sonra da Çiğdem Sokakta Yusuf Soydan'a ait 2 katlı evin giriş katına hızla çarptı. Evin bir odasının duvarını yıkıp içeri giren kamyon güçlükle dururken, kazada kamyonda sıkışan 3 kişi itfaiyenin müdahalesiyle araçtan hafif yaralı olarak çıkarıldı. Evde bulunan 2 kişinin ise beş dakika önce kahvaltı için diğer odaya geçtiği öğrenildi. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanıp sokağa çıkarken, kamyon vinç yardımıyla çekildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.