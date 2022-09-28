Frutti Extra Bursaspor A Takımı ve Genç Takımı'ndan Uludağ İçecek'e Ziyaret

Frutti Extra Bursaspor A takımı ve Genç Takımı, yeni sezon öncesinde, Frutti Extra markasıyla takıma isim sponsoru olan Uludağ İçecek'in İnegöl Yenice'deki üretim tesislerini ziyaret etti.

Uludağ İçecek Yenice Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Frutti Extra Bursasspor A Takımı, Frutti Extra Bursa Genç Takımı, Frutti Extra Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, Koç Dusan Alimpijevic, altyapı hocaları Ahmet Gürgen ve Engin Kömeç, teknik kadro ve aileleri katıldı.

Üretime yerinde tanıklık eden ‘Potanın Timsahları'na evsahipliği yapan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, tesis ve üretimle ilgili sporcuları bilgilendirdi.

Basketbolcuları üretim tesislerinde bizzat gezdiren Kızıl, daha sonra, fabrikanın tarihçesi, yapmış oldukları sponsorluklar ve ürünlerle ilgili Konferans Salonu'nda brifing verdi. Uludağ İçecek'in ürünlerinde yüzde 100 şeker pancarı kullanmaları ve tüm ürünlerini koruyucusuz üretmeleri, basketbolcuların ilgisini çekti.

Uludağ Ailesi ve yeşil-beyazlı ekip, birlikte öğle yemeği yiyerek moral depoladı.