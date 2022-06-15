ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons'u kadrosuna kattı.

Frutti Extra Bursaspor, ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, ABD'li oyun kurucu Anthony Clemmons resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz 1.88 boyunda 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Anthony Clemmons ile anlaştı. Kariyerinde Monaco, Igokea, Sassari, Türk Telekom ve San Pablo Burgos takımlarının formasını giyen Clemmons'a başarılı bir sezon diliyoruz.”