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Frutti Extra Bursaspor, Avrupa sahnesine çıkıyor

Frutti Extra Bursaspor, tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkıyor.

Yeşil beyazlılar, bu akşam saat 20.00'de 7Days Euro Cup‘ta İtalyan temsilcisi Dolomiti Energia Trento ile karşılaşacak.


7Days Euro Cup‘ta 2020-21 sezonu bu akşam başlıyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupası mücadelesi verecek olan Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşı karşıya gelecek. Kuruluşundan itibaren kısa sürede büyük başarılara imza atan Bursaspor'un bu önemli karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. TOFAŞ Spor Salonu'ndan oynanacak olan karşılaşmada yeşil beyazlı takımın tek hedefi galibiyet.


D Grubu'nda mücadele edecek olan Frutti Extra Bursaspor'un diğer rakipleri ise Cedevita Olimpija, CB Herbalif Gran Canaria, Promitheas Patras BC ve Nanterre 92. Bursaspor, bu akşam oynayacağı maçın ardından Cedevita takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

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