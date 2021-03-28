Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin güven tazeledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Sezer Sezgin, tek aday olarak girdiği seçimi kazanarak güven tazeledi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Bursaspor'da Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Barış Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleşen Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği Genel Kurulu'nda tek aday olan mevcut Başkan Sezer Sezgin, güven tazeledi. Çoğunluk aranmaksızın yapılan toplantıya yaklaşık 60 üye katıldı. Salgından dolayı taraftarlarla buluşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Sezgin, "Seyircili maçlarının başlamasıyla hasretle beklediğimiz taraftar buluşmasını yaparız. Sezona genç bir antrenöre yatırım yaparak başlamak istedik. Bu bizim yapmak istediğimiz bir projeydi. Ancak işlerin istediğimiz gibi gitmediğini gördük. Yabancı oyuncu takviyeleriyle ligi güzel bir noktaya kadar getirdik. Eğer uygun görürsek, Avrupa kupalarında oynanıp oynamama kararını alacağız. Yaşadığımız kötü günleri geride bırakarak güzel günler için çalışacağız. Sorumluluğumuz bilincinde olarak Bursaspor armasını ve basketbol takımını layık olduğu yere taşımaya çalışacağız. Bizlerden desteğini esirgemeyen Uludağ İçecek Ailesi'ne, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e, Mehmet Erbak, Ömer Kızıl ve eski başkanlarımızdan Levent Kızıl'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Çok güzel projelerimiz var"

Frutti Extra Bursaspor Basketbol Takımı'nın resmi sponsorluğunun yanı sıra Euroleague'in de resmi sponsoru Uludağ İçecek A.Ş adına konuşan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "100'e yakın üyemiz var. Bugün 50'nin üzerinde üye genel kurulda yer aldı. 200 üyeyi de en kısa zamanda bulacağımızı düşünüyorum. Bursaspor, Uludağ içecek ile ikinci senesini yaşıyor. Bizim projelerimiz orta ve uzun vadeli olmak üzere ve markamızı basketbolla birleştirdik. Birçok markamız farklı spor alanlarında konuşuluyor. Uludağ Limonata'nın futbolda olması gibi. Uludağ İçecek, ulusal bir markadır. Ama ulusal bir marka olurken, Bursa'da olduğumuzu unutmuyoruz. Bursa'nın değerlerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bundan da büyük keyif alıyoruz. Basketbol futbola göre daha az bütçelerle yürütülebilen bir spor dalı olmasına rağmen ciddi bütçeler harcanmaktadır. Onun için sürdürülebilir bir kulüp olmak, kurumsal bir basketbol derneği olması ve Türkiye'ye örnek olması için hep fikir alışverişi içerisindeyiz. Bursa bir sanayi kenti, hızlı tüketim markaları olan bir şehir değil. Onun için yıllardır insanlara gidip reklamını yap demek bana göre yanlış. Bu sebeple stat gelirleri çok önemli. İnşallah bir an önce salgın biter. Bizler de yapmış olduğumuz projeleri hayata geçiririz. Yüzde 75 kombineli, yüzde 100 biletli ciddi organizasyonlara imza atacağız. Umarım hep birlikte bu hedefleri gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.