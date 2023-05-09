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Frutti Extra Bursaspor çeyrek finalde

Frutti Extra Bursaspor, Denizli’de düzenlenen U-18 Türkiye Şampiyonası’nda Etimesgut Belediyesi’ni 84-65 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Frutti Extra Bursaspor, Denizli'de düzenlenen U-18 Türkiye Şampiyonası'nda Etimesgut Belediyesi'ni 84-65 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.


Frutti Extra Bursaspor U-18 takımı, bu sonucun ardından yarın çeyrek finalde Aliağa Petkimspor'la karşılaşacak.


Çeyrek final karşılaşması yarın Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda saat 13.15'te başlayacak.


Frutti Extra Bursaspor yönetiminin altyapıya yatırım hamlesiyle birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden keşfedilen 80'e yakın yeni yeteneğin büyük bir bölümü Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu'nda konaklıyor. Konaklama başta olmak üzere beslenme, dinlenme ve eğitim ihtiyaçları kulübün tesislerinde karşılanıyor.

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