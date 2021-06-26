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Frutti Extra Bursaspor, Dave Dudzinski'yi transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, transferlere devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar, 2,06 uzunluğundaki Dave Dudzinski'yi kadrosuna kattı.


ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan yeşil-beyazlı ekip, son olarak Dave Dudzinski transferini duyurdu. Bursa ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kulübümüz 2,06 boyundaki Amerikalı uzun forvet Dave Dudzinski ile anlaşma sağladı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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