Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman'ı transfer etti

Yeşil-beyazlılar, eski oyuncusu Allerik Freeman'ı yeniden kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da transferler sürüyor. Önümüzdeki sezon hem EuroCup'ta hem de ligde mücadele edecek olan ve iddialı bir takım kurmak isteyen Frutti Extra Bursaspor, eski oyuncusu Allerik Freeman ile anlaşmaya vardı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan ‘Welcome Back Allerik Freeman' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüz, 2019-20 sezonunda takımımızda forma giyen ve gösterdiği etkili performansla dikkat çeken Amerikalı oyuncu Allerik Freeman ile yeniden anlaşma sağladı. Freeman'a yeniden hoşgeldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.”

Freeman, 2019-2020 sezonunda yeşil-beyazlı formayı giymiş ardından da Euroleague temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne'e gitmişti. Amerikalı basketbolcu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 7.4 sayı ortalaması, 1.1 ribaund ve 1.2 asist ile oynadı.