Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta finalde

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda Morabanc Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi. Tarihi başarıya imza atan yeşil-beyazlı takımın rakibi Valencia Basket-Virtus Bologna maçının galibi olacak.

EuroCup yarı final mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Morabanc Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk periyoda kötü başlayan yeşil-beyazlı takım 11 sayı geriye düştü. Mola dönüşü sahaya dönen Bursaspor 13-0'lık bir seri yakalayıp ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı.

Holland ve Metin Türen öne çıktı

İkinci çeyrekte başa baş geçen mücadele Bursaspor istediği dış atışları gerçekleştiremedi. Holland ve Metin Türen ile de iyi savunma yapan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 38-34 önde girdi. Savunma ve hücumda etkili olan Bursaspor, son 10 dakikaya 7 sayı farkla (56-63) galip girmeyi başardı.

Final 11 Mayıs Çarşamba oynanacak

Son periyotta da iyi oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, mücadeleyi 85-68 kazanarak adını finale yazdırdı. Tarihi başarıya imza atan yeşil-beyazlı takımın rakibi yarın belli olacak. Bursaspor, Valencia Basket-Virtus Bologna galibi ile 11 Mayıs Çarşamba günü yine deplasmanda karşı karşıya gelecek.