İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Frutti Extra Bursaspor hükmen galip

Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Frutti Extra Bursaspor’u hükmen 20-0 galip ilân etti.

Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Frutti Extra Bursaspor'u hükmen 20-0 galip ilân etti.


Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Frutti Extra Bursaspor'a sevindirici haber geldi. Deplasmanda oynayacağı Cedevita Olimpija maçı öncesi rakip takımda yaşanan Covid-19 vakası ve sonrasında oynanılmayan maç sonrası nasıl bir karar çıkacağı merak ediliyordu. Euroleague Basketbol Disilpin Komitesi, Cedevita Olimpija-Frutti Extra Bursaspor maçını görüştü ve kararını açıkladı. Sloven ekibinde bir oyuncunun pozitif çıkması üzerine bütün takımın karantina altına alınması ve maçın oynanmaması sebebiyle Bursaspor 0-20 hükmen galip ilân edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.