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Frutti Extra Bursaspor maçı korona sebebiyle iptâl edildi

Frutti Extra Bursaspor’un, bu akşam 7Days Euro Cup’ta oynayacağı Cedevita Olimpija karşılaşması, rakipteki bir basketbolcunun covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptâl edildi.

Frutti Extra Bursaspor'un, bu akşam 7Days Euro Cup'ta oynayacağı Cedevita Olimpija karşılaşması, rakipteki bir basketbolcunun covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle iptâl edildi.


7Days Euro Cup'ta bu akşam oynanacak olan Frutti Extra Bursaspor-Cedevita Olimpija karşılaşması iptâl edildi. Sloven ekibinde, bir basketbolcuda Covid-19 testinin pozitif çıkması ve Sloven hükümetinin ülke kuralları gereği, takımını 10 gün karantinaya alma kararı sonrası, bu durumun ULEB Euro Cup statüsüne uymaması üzerine ULEB yönetimi, maçın iptal edildiğini açıkladı.


Bu süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, şunları söyledi: “Cedevita Olimpija takımında yaşanan pozitif vaka sonrası Sloven hükümetinin aldığı karar doğrultusunda karantinada bulunmaları nedeniyle maçın iptal edildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. 48 saat içinde Euroleague Disiplin Komitesi, karşılaşma ile ilgili nihai kararı verecekler. Tarihimizdeki ilk Avrupa kupası deplasmanından sahada kazanarak dönmek isterdik. Yaşadığımız zorlu süreçte rakibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

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