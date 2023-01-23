Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim ve Enes Berkay Taşkıran'ın sağlık durumlarını açıkladı

Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol karşılaşmasında sakatlık yaşayan Onuralp Bitim ve Enes Berkay Taşkıran'ın çekilen MR sonuçlarında ciddi bir bulguya rastlandığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 16. haftasında oynanan Gaziantep Basketbol maçında sakatlanan Onuralp Bitim ve Enes Berkay Taşkıran'la alakalı Frutti Extra Bursaspor Kulübü açıklama yaptı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, “Gaziantep Basketbol karşılaşmasında sakatlık yaşayan Onuralp Bitim ve Enes Berkay Taşkıran'ın çekilen MR sonuçlarında ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Onuralp Bitim, Enes Berkay Taşkıran ve Yiğitcan Saybir'in tedavilerine devam edilecek olup çarşamba günü EuroCup'ta oynayacağımız SC Prometey karşılaşmasında oynayıp oynamayacakları maç saati belli olacaktır” ifadelerine yer verildi.