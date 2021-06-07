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Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, son olarak Pınar Karşıyaka’da forma giyen Onuralp Bitim’i renklerine bağladığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giyen Onuralp Bitim'i renklerine bağladığını açıkladı.


ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, transfer sezonuna hızlı başladı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen yeşil-beyazlı ekip ilk transferini de gerçekleştirdi. Bursa ekibi, son olarak Pınar Karşıyaka'da forma giyen Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı. ‘Onuralp Bitim, Bursaspor'da' başlığıyla açıklama yapan Frutti Extra Bursaspor, taraftarına haberi şu sözlerle duyurdu: “Kulübümüz, geçen sezon Pınar Karşıyaka'da forma giyen 1,98 boyunda, 22 yaşındaki başarılı oyuncu Onuralp Bitim ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoşgeldin Onuralp”.

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