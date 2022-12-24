Frutti Extra Bursaspor, Sindarius Thornwell ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Geçtiğimiz aylarda transfer edilen Sindarius Thornwell ile yollar ayrıldı. “Teşekkürler Thornwell” başlığıyla Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Geçtiğimiz ay kadromuza katılan profesyonel oyuncumuz Sindarius Thornwell ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."