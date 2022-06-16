İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Frutti Extra Bursaspor, Yiğitcan Saybir'i transfer etti

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, A.

Efes forması giyen Yiğitcan Saybir'i kadrosuna kattı.


Yeni sezonda da EuroCup'ta mücadele edecek olan Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp bu kez de A. Efes'ten Yiğitcan Saybir'i transfer etti. Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan ‘Hoşgeldin Yiğitcan Saybir' başlıklı açıklamada, “Kulübümüz, A. Efes'in 23 yaşındaki uzun forveti Yiğitcan Saybir ile anlaşma sağladı. Saybir'e hoş geldin diyor, Frutti Extra Bursaspor çatısı altında başarılı sezonlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.