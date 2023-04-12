Frutti Extra Bursaspor'dan sosyal sorumluluk projesi

Frutti Extra Bursaspor, ‘Hayata Ekstra'nı Kat' projesi ile önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Eurocup'ta iki sezondur önemli bir çıkış yakalayarak Avrupa'da dikkatlerin odağında yer alan Frutti Extra Bursaspor, yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi ile adından farklı bir kulvarda daha söz ettiriyor. Meslek lisesi öğrencileri tarafından üretilen potalar okullara gönderilirken, basketbol sahası şeklinde tasarlanan plastik kapak kumbarasıyla da taraftarlar projeye katkı sağlama şansı yakalıyorlar. Birleşmiş Milletler, her yıl 6 Nisan'ı “Uluslararası Kalkınma ve Barış için Spor Günü” olarak, fiziksel aktivitenin insan yaşamındaki olumlu rolüne yönelik bir fırsat olarak görürken; 2023 yılıyla birlikte 30 Mart'ı da ilk kez “Uluslararası Sıfır Atık Günü”nü olarak ilan etti.

Basketbolun birleştirici gücünü arkasına alarak, insan hayatına dokunan bir sosyal sorumluluk projesi için yola çıkan yeşil-beyazlılar, Euroleague One Team organizasyonunun merkezine yerleştirdiği İklim Değişikliği Farkındalığı için 30 Mart - 6 Nisan haftasında, projede yer alan katılımcılarla birlikte bir dizi etkinlikle birlikte kapak kumbarasına da destek topladı.

Euroleague tarafından 10 yılı aşkın süredir BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri temasıyla organize edilen One Team sosyal sorumluluk projeleri, tüm paydaşlarını tek bir takım olarak ortak bir hedefe yönlendiriyor. 2022-23 sezonunda 10. Sürdürülebilir Kalkınma hedefi olan eşitsizliklerin azaltılması maddesi kapsamında hazırlanan “Hayata Ekstra'nı Kat” projesi ile Bursaspor, plastik kirliliğine karşı sürdürülebilir çözümlerin parçası olmaktan gurur duyuyor.

Basketbol sahası şeklinde geri dönüşüm kumbarası

Bu yıl, “İnsanlar ve Gezegen İçin Skor” temasıyla kutlanan Barış için Spor Günü; “Sıfır Atık” hedefiyle buluşunca, Bursaspor'un projesinde de plastik kapakların minyatür bir potanın çemberinden atıldığı geri dönüşüm kumbarası ortaya çıktı. Üniversiteli Bursasporlular Derneği (ÜNİTİMSAH) yürütücülüğündeki, sosyal sorumluluk projesinin paydaşlarından Tophane MTAL'nin özel öğrencileri, kapak kumbarası ile birlikte okullar için de standart ölçülerde basketbol potaları üretti. Bursaspor taraftarlarının deprem bölgesine gönderdiği yardım tırı organizasyonunda Barış Spor Salonu'nda ön planda çalışan Onuralp Bitim ile birlikte Derek Needham da sosyal sorumluluk proje elçisi olarak öğrencilerle bir araya geldi. 8 seans boyunca Bursaspor altyapı antrenörlerinden temel basketbol, koç Dusan Alimpijevic'ten de özel bir seansta teknik bilgi alan gençler; özgüven, takım çalışması, iletişim gibi hayati becerilerini geliştirecek eğitimler alarak, Oneteam haftasındaki Reyer Venezia maçı devre arasında 'Şehrin Takımı'nın bir parçası olma fırsatı yakaladı ve gösteri maçına çıkarak eşsiz bir maç günü deneyimi yaşadılar.

Bursaspor Çocuk Kulübü üyeleri kampanyaya davet ediyor

Bursaspor Çocuk Kulübü üyeleri, getirdiği kapaklarla ilk kumbarayı doldururken, cuma günü de İbrahim Uyar İlkokulu'na öğrencilerin ürettiği potalar monte edilmiş olacak. Ünitimsah'ın 20. yılında hayata geçen Bursaspor Çocuk Kulübü, şehir aidiyeti ve Bursasporluluk bilinci temelinde yeni nesillerin sosyal sorumluluk çalışmalarının parçası olmasına yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor. Gerek futbol gerekse basketbol maçlarının sıkı birer takipçisi olan minik timsahlar; Frutti Extra Bursaspor'un pazar günü evinde oynayacağı Konyaspor mücadelesine gelecek taraftarları, biriktirdikleri plastik kapaklarla birlikte, spor salonu girişindeki kumbaraya katkı sağlamaya davet ediyor.