Frutti Extra Bursaspor'un yeni başantrenörü Dusan Alimpijevic oldu

Tutku Açık ile yollarını ayıran Frutti Extra Bursaspor, başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic'i getirdiklerini açıkladı.

ING Basketbol Süper Lig takımlarından Frutti Extra Bursaspor'un yeni başantrenörü belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Tutku Açık'la yollarını ayıran Bursa temsilcisi, Dusan Alimpijevic'le el sıkıştı. ‘Ailemize hoş geldin Dusan Alimpijevic' başlığıyla resmi açıklamayı yapan Bursaspor, duyuruda şu ifadelere yer verdi: “Frutti Extra Bursaspor'umuzda A Takım baş antrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getrildi. Sayın Alimpijevic'e “Bursaspor” ailesine hoş geldin diyor, basketbol takımımızın başında kendisine başarılar diliyoruz.”