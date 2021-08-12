Fruttı Extra Cup 2021 Basketbol Turnuvası başlıyor

Uludağ İçecek bünyesinde yer alan Frutti Extra markasının isim sponsorluğu ve desteğiyle her geçen sezon daha çok güçlenen Frutti Extra Bursaspor, bu sezon ilk kez gerçekleşecek Frutti Extra Cup'a ev sahipliği yapacak.

Frutti Extra Cup'ın basketbola yeni bir heyecan getirmesi ve geleneksel bir organizasyona dönüşmesi hedefleniyor. 15-18 Eylül arasında Bursa - Nilüfer Barış Spor Salonu'nda oynanacak turnuvada yerli ve yabancı toplam 6 takım yer alacak. Bunlar; ALBA Berlin, Darüşşafaka Tekfen, Aliağa Petkim, Yukatel Merkezefendi Belediye Denizlispor ve Semt 77 Yalova.

Geçen sezon Almanya şampiyonu olan ve EuroLeague'de oynayan ALBA Berlin turnuvanın yabancı takımı oldu. 15 Eylül Çarşamba başlayacak turnuva 4 gün sürecek. Açılış maçı akşamında tüm takım mensuplarının, basının ve davetlilerinin yer alacağı özel bir davet gerçekleştirilecek. 15-18 Eylül tarihleri arasında PodyumPark Bursa'da kurulacak olan fan zone etkinlik alanında 3x3 ‘lük basketbol sahasında turnuva boyunca çeşitli faaliyetlerle basketbolseverlerin bu heyecanı yaşaması sağlanacak. Geleneksel hale gelecek Frutti Extra Cup 2021 basketbol turnuvası, Frutti Extra Bursaspor'un yer aldığı ING Super Ligi ve 7Days Euro Cup maçları basketbol severler için keyifli bir cazibe noktası olacak.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Bu sezon ilki gerçekleşecek Frutti Extra Cup için markamız, şehrimiz ve takımımız adına çok heyecanlıyız. Basketbolseverlerin Frutti Extra Bursaspor'un ING Basketbol Süper Ligi ve 7 Days Euro Cup maçlarına Bursa'nın yakın olmasından dolayı İstanbul'dan ve yakın çevre şehirlerden ciddi ilgi olmasını bekliyoruz" dedi.