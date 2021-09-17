Frutti Extra Cup: ALBA Berlin: 101 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 92

Frutti Extra Cup’un üçüncü günü son maçında ALBA Berlin ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.
Frutti Extra Cup'un üçüncü günü son maçında ALBA Berlin ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi. Maçı 101-92 ALBA Berlin kazandı.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar, Duhan Köyiçi, Çağrı Hekimoğlu
ALBA Berlin: Maodo Lo 13, Jaleen Smith 6, Malte Delow 16, Marcus Per Eriksson 21, Jonas Mattisseck 0, Tim Schneider 7, Marc Christoph Tilly 8, Louis Olinde 10, Luke Sikma 8, Stefan Peno 0, Tamr Blatt 3, Yovel Zoosman 9
Başatrenör: Israel Gonzalez
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Jeremy Mayhew Hollowel 7, Adam Terrell Smith 20, Zwecyl Davonte Upson 9, Emircan Koşut 4, Serkan Menteşe 0, Yiğitcan Turna 3, Rihards Lomazs 22, Hakan Yapar 11, Thomas Akyazılı 5, Nathan Michael Sestina 11
Başatrenör: İnanç Koç
1. Periyod: 38-21 (ALBA Berlin lehine)
Devre: 55-48 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyod: 75-68 (ALBA Berlin lehine)