Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 - Semt 77 Yalovaspor: 68

Frutti Extra Cup’un ikinci gününün ilk maçında Aliağa Petkim Spor ile Semt 77 Yalovaspor karşı karşıya geldi.
Frutti Extra Cup'un ikinci gününün ilk maçında Aliağa Petkim Spor ile Semt 77 Yalovaspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 73-68 skorla Aliağa Petkim Spor lehine sonuçlandı.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar, Duhan Köyiçi, Çağrı Hekimoğlu
Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger 6, Justin Wright Foreman 15, Darko Palninic 6, Metehan Akyel 11, Gary Browne 9 , Erol Can Çinko 5, Nusret Yıldırım 16, Peyton Aldridge 5
Başatrenör: Can Sevim
Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey 14, Lamont Da Sean Jones 8, Oğulcan Baykan 0, Wendell Kerry Williams JR 7, Can Altındağ 14, Alexandre Pierre Louis Chassang 2, Marcus Andrew Lee 12 , Mert Celep 6, Doğan Şenli 5
Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz
1. Periyot: 25-17 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
Devre: 37-34 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
3. Periyot: 54 -51 (Semt 77 Yalovaspor lehine)