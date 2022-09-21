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Frutti Extra Cup: Bursaspor: 81 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 78

Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup’ta Bursaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 81-78’lik skorla mağlup etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup'ta Bursaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 81-78'lik skorla mağlup etti.


Frutti Extra Bursaspor tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup'ta; Bursaspor, Galatasaray Nef, Darüşşafaka, Denizli Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkim, Türk Telekom Spor, Büyükçekmece Basketbol ve Manisa Büyükşehir Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu'nda oynanan turnuva 24 Eylül'de sona erecek.



Salon: Nilüfer Barış


Hakemler: Önder Yılmaz, Erdoğan Çelebi, Dorukhan Kalyoncu


Frutti Extra Bursaspor: Yiğitcan Saybir 6, Derek Ryan Needham 8, Enes Berkay Taşkıran 10, Ömer Utku Al 3, Onuralp Bitim 20, Zachary Elias Auguste 9, David John Dudzinski 8, Ahmet Düverioğlu 5, Anthony Clemmons 2


Başantrenör: Dusan Alimpijevic


Manisa Büyükşehir Belediyesi: Acar Şen, Oderah Anosike 17, Ata Kahraman 2, Jonh Daniel Roberson 16, Kevin Kaspar, Francisco Javier Cruz Saldivar 6, Berkay Sinirlioğlu 7, Tolga Kaan Birer 2, Ogün Sevinç 18, Mustafa Baki Görür 1, Yiğit Baran Sarıkaya, Evan John Brunsima 9


Başantrenör: Ceyhun Cabadak


1. Periyot: 20 -17 (Frutti Extra Bursaspor lehine)


Devre: 41-38 (Frutti Extra Bursaspor lehine)


3. Periyot: 60-55 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

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