Frutti Extra Cup heyecanı Bursa başladı

Turnuvaya 8 takım katılırken, günün kazananları Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray NEF, Aliağa Petkimspor ve Büyükçekmece Basketbol oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup, 8 takımın katılımıyla bugün başladı. Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu'nda 4 gün sürecek turnuvaya Frutti Extra Bursaspor ile birlikte Galatasaray NEF, Darüşşafaka, Türk Telekom SK, Aliağa Petkimspor, Manisa BŞB, Yukatel Merkezefendi ve Büyükçekmece Basketbol katıldı.

Turnuvada 4 maç oynandı

Frutti Extra Cup'ın ilk maçında Frutti Extra Bursaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı takım ilk yarıyı 41-38, maçı da 81-78 kazanmayı bildi. Bursaspor bu galibiyetle Büyükçekmece Basketbol'un rakibi oldu. Turnuvanın diğer karşılaşmalarında Aliağa Petkimspor, Türk Telekom'u 63-59, Galatasaray NEF, Yukatel Merkezefendi'yi 78-76, Büyükçekmece Basketbol da Darüşşafaka'yı 75-72 mağlup etti.