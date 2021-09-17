Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 - Darüşşafaka: 78

Frutti Extra Cup’un üçüncü gününde Semt 77 Yalovaspor ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.
Frutti Extra Cup'un üçüncü gününde Semt 77 Yalovaspor ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi. Maçı 78-54 skorla Darüşşafaka kazandı.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Karabilecen, Murat Ciner
Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey 7, Lamont Da Sean Jones 13, Oğulcan Baykan 11, Kerem Gülmez, Hasan Emir Gökalp, Wendell Kerry Williams JR 4, Can Altındağ 2, Tunahan Dikmen 2, Alexandre Pierre Louis Chassang 2, Marcus Andrew Lee 4, Mert Celep 4, Doğan Şenli 7
Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz
Darüşşafaka: Gabriel Olaseni 8, Troy Caupain 6, Isaiah Pineiro 7, Eray Akyüz 5, Wayne Mc Cullough 8, Doğuş Özdemiroğlu 8, Bora Yaşar 5, Troy Selimşav 12, Can Mutaf 10, Sinan Güler, Nathan Boothe 9, Görkem Doğan
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
1. Periyot: 19-16 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
Devre: 36-23 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 65-35 (Darüşşafaka lehine)