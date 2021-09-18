Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 59 - Merkezefendi Belediyesi Basket: 56

Frutti Extra Cup’un son gününde 4’üncülük için Semt 77 Yalovaspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaştı.
Frutti Extra Cup'un son gününde 4'üncülük için Semt 77 Yalovaspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaştı. Müsabaka 59-56 Semt 77 Yalovaspor lehine sonuçlandı.
Salon: Nilüfer Barış
Hakemler: Mehmet Karabilecek, Duhan Köyiçi, Candemir Tabak
Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey 5, Lamont Da Sean Jones 17, Oğulcan Baykan, Kerem Gülmez, Wendell Kerry Williams JR 16, Can Altındağ 4, Tunahan Dikmen 4, Alexandre Pierre Louis Chassang 5, Marcus Andrew Lee 4, Mert Celep, Doğan Şenli
Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Jeremy Mayhew Hollowel 10, Adam Terrell Smith 10, Zwecyl Davonte Upson, Emircan Koşut 1, Serkan Menteşe, Altan Erol 5, Yiğitcan Turna, Ümit Sonkol 4, Rihards Lomazs 2, Hakan Yapar 14, Thomas Akyazılı 6, Nathan Michael Sestina 4
Başatrenör: İnanç Koç
1.Periyod: 20-9 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
Devre: 28-26 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
3.Periyod: 44-34 (Semt 77 Yalovaspor lehine)