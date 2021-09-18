Frutti Extra Cup üçüncüsü Aliağa Petkim oldu

Frutti Extra Cup’un üçüncülük maçı Aliağa Petkim Spor ile ALBA Berlin arasında oynandı.
Frutti Extra Cup'un üçüncülük maçı Aliağa Petkim Spor ile ALBA Berlin arasında oynandı. Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-89 skorla geçen Aliağa Petkim Spor turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
Hakemler: Kerem Baki, Murat Ciner, Cemil Uygül
Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger 14, Justin Wright Foreman 19, Ömer Yasin Küçük 3, Darko Palninic 13, Metehan Akyel 3, Gary Browne 9, Erol Can Çinko 5, Nusret Yıldırım 8, Peyton Aldridge 16
Başatrenör: Can Sevim
ALBA Berlin: Maodo Lo 12, Jaleen Smith 0, Malte Delow 6, Marcus Per Eriksson 13, Jonas Mattisseck 7, Tim Schneider 9, Louis Olinde 16, Rikus Schulte 4, Stefan Peno 2, Tamr Blatt 14, Yovel Zoosman 6
Başatrenör: Israel Gonzalez
1. Periyot: 27-24 (ALBA Berlin lehine)
Devre: 50-47 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyot: 71-67 (ALBA Berlin lehine)