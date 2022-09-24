Frutti Extra Cup'ta final heyecanı bugün

Frutti Extra Cup'ta final maçı bugün saat 20.00'de Nilüfer Barış Spor Salonu'nda Galatasaray Nef ile Frutti Extra Bursaspor arasında oynanacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup, 8 takımın katılımıyla 3 gün boyunca büyük heyecana sahne oldu. Turnuvanın son gününde oynanacak final maçı öncesi Frutti Extra Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, başarılı geçen bir sezondan sonra yeni sezona da en güzel şekilde hazırlanan takımı desteklemek üzere tüm taraftarları bugün saat 20.00'de Nilüfer Barış Salonu'na davet etti.

Uludağ İçecek bünyesinde yer alan Frutti Extra markasının isim sponsorluğu ve desteğiyle her geçen sezon daha çok güçlenen Frutti Extra Bursaspor'un Galatasaray Nef ile oynayacağı final maçının büyük heyecana sahne olması bekleniyor.

24 Eylül Cumartesi gününün maç programı:

13.00'te Yukatel Merkezefendi Belediyesi - Manisa Büyükşehir Belediyespor,

15.15'te Türk Telekom - Darüşşafaka,

17.30'da Aliağa Petkimspor - Onvo Büyükçekmece Basketbol,

20.00'de Galatasaray Nef - Frutti Extra Bursaspor