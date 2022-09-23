İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Frutti Extra Cup'ta Frutti Extra Bursaspor, finale yükseldi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Fruttix Extra Cup’ta yarı final maçında Frutti Extra Bursaspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 83-73’lük skorla mağlup etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Fruttix Extra Cup'ta yarı final maçında Frutti Extra Bursaspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-73'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla Frutti Extra Bursaspor, finalde Galatasaray Nef'in rakibi oldu.


Frutti Extra Bursasaspor tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Frutti Extra Cup'ta, üçüncü gün sona erdi. Bugün Aliağa Petkimspor'u 69-64 yenen Galatasaray Nef, finalin ilk ismi oldu. Ardından Frutti Extra Bursaspor - Onvo Büyükçekmece ile kozlarını paylaştı. Bu maç 83-73 Bursaspor lehine tamamlandı ve yeşil-beyazlılar finalde Galatasaray'ın rakibi olmuş oldu.



Salon: Nilüfer Barış Spor


Hakemler: Emin Moğulkoç, Çağrı Hekimoğlu, Duhan Köyiçi


Frutti Extra Bursaspor: Yiğitcan Saybirx 15, Mithatcan Özalp, Derek Ryan Needham 11, Enes Berkay Taşkıran 5, Ömer Utku Al, Onuralp Bitimx 18, Zachary Elias Auguste 10, David John Dudzinski 12, Ahmet Düverioğlu 6, Anthony Clemmons 6


Başantrenör: Dusan Alimpijevic


Onvo Büyükçekmece: Jordon Benjamin Cramford 23, Terrell Harris 13, Eray Aydoğan 2, Sauilius Kulvetis 7, Metehan Akyel 4, Yesukan Onar, Can Maximmutaf 6, Martynas Sajus 7, Demetre Earl Rmers 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü3


Başatrenör: Özhan Çıvgın


1. Periyot: 29 -23 (Frutti Extra Bursaspor lehine)


Devre: 54-43 (Frutti Extra Bursaspor lehine)


3. Periyot: 63 - 56 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.