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Fuel-oil tankı alev aldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde içi yakıt dolu fuel-oil tankı kesim işlemi sırasında alev aldı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde içi yakıt dolu fuel-oil tankı kesim işlemi sırasında alev aldı.


Olay Orta Mahalle Kamburoğlu Sokak'ta meydan geldi. Sokaktaki bir evin çatı katında bulunan ve içinde akaryakıt kalıntısı olduğu öğrenilen fuel-oil tankı kesim sırasında çıkan kıvılcımlar yüzünden alev aldı. Yanan fuel-oil tankından yükselen dumanlar panik yaşattı.


Mahalleliye korku salan yangına itfaiye müdahale etti. İtfaiye, metrelerce yükseğe çıkan alevleri kontrol altına aldı. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evin tadilatta olduğu öğrenildi.

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