Fuhşa sürüklenen ablasının topluma kazandırılmasını istiyor

Bursa'da şizofreni hastası ablasını fuhuş batağından kurtarmak isteyen kardeşi yardım bekliyor.

Bursa'da ikamet eden 3 çocuk annesi Burcu K. (29), 12 yıllık eşinden ayrıldı. Bunun üzerine genç kadın kardeşi Banu T. (27) ile yaşamaya başladı. 2015 yılında zihinsel engelli raporu alan Burcu K.'ye 2019 yılında yüzde 80 şizofren raporu verildi. Ara ara evden kaçtığı iddia edilen Burcu K. ile ilgili Banu T.'ye emniyetten telefon geldi. Ablasının fuhuş yaptığını öğrenen Banu T. yıkıldı. Mahkemede fuhuş davası açılırken, Banu T., ablasının bunu bilerek ve isteyerek yapmadığını, tedavi olması gerektiğini söyledi.

Ablasının devlet hastanesinde tedavi gördüğünü dile getiren Banu T., “Ablam eşinden ayrıldı. Son olarak yüzde 80 şizofren raporu verildi. Bir buçuk sene önce emniyetten telefon geldi ve fuhuş yaptığını öğrendik. Onu ikaz etmemize rağmen bize karşı saldırganlaştı. Fuhşu belli bir para karşılığında da yapmıyor. Millet ne verirse onu alıyor. Akli dengesi yerinde olmadığı için bu duruma düştü. Biz onun iyileşip tekrar topluma kazandırılmasını istiyoruz. 3 çocuğu var. İnşallah iyileşir ve onlarla mutlu şekilde yaşar” dedi.